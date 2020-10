CdS - Coppa Italia, ieri premiazione privata di ADL: orologi e medaglie alla squadra

Ogni promessa è debito. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis, che quest'anno ha avuto modo di prendere un impegno importante con i suoi giocatori, in seguito alla vittoria della Coppa Italia. In quell'occasione, infatti, il presidente azzurro si era impegnato con la squadra - e soprattutto con Gattuso che lo aveva espressamente richiesto - di effettuare un dono per tuti i giocatori proprio per la conquista del trofeo nazionale.

Detto, fatto. Ieri De Laurentiis ha fatto visita a Castel Volturno e - come racconta stamattina Il Corriere dello Sport - nella sala stampa del centro sportivo azzurro è andata in scena una vera e propria premiazione privata: un orologio personalizzato dal valore di settemila euro e poi una medaglia regalati a tutti i giocatori, cosi come lo stesso patron aveva promesso qualche mese fa.