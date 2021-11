CdS - Dal mercato al campo: Insigne vicino all'Inter, oggi contro cerca un gol su azione dopo 194 giorni

Inter-Napoli sarà anche la sfida tra Lautaro Martinez e Lorenzo Insigne. Leader, rigoristi e in astinenza da gol su azione da diverso tempo. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che si sofferma soprattutto sul capitano azzurro, alla ricerca di se stesso, a maggior ragione dopo le brutte prestazioni in Nazionale, proprio contro la squadra che più lo voleva in Italia nel corso dell'ultima sessione di mercato:

"C’è stato un attimo, nel mercato estivo, in cui Lautaro Martinez e Insigne sono stati seriamente vicinissimi, poi la tentazione di Marotta per quel «monello» prossimo alla scadenza s’è dissolta, è arrivato Correa, e la possibilità di ritrovarsi uno a fianco all’altro è scivolata via: a febbraio, nel giugno del 2022 o magari anche no, perché l’Inter, lo racconta la sua storia personale, non è mai appartenuta seriamente al destino di Insigne.

[...] Ma Insigne non riesce a godere della propria genialità su azione ormai da 194 giorni, smise con l’Udinese - e certo non lo sospettava in quel frammento di goleada - e poi è andato a sbattere contro gli spifferi d’una crisetta d’identità mai così pronunciata".