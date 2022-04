CdS distrugge Di Bello: "Voto 3.5! Come a Bergamo continua a non vedere rigori per il Napoli!"

Voto 3.5 per l'arbitro Di Bello, è dura la moviola del Corriere dello Sport nei confronti dell'arbitro che ha diretto con diversi error

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Voto 3.5 per l'arbitro Di Bello, è dura la moviola del Corriere dello Sport nei confronti dell'arbitro che ha diretto con diversi errori la sfida del Maradona: "Disastro annunciato, dal giorno delle designazioni: Di Bello conferma quello che si sapeva (eppure era la 15ª in A). Mah! Continua a non vedere i rigori per il Napoli (come accaduto a Bergamo), forti dubbi per il contatto Meret-Zaniolo, da un punto di vista comportamentale è sotto la sufficienza, tecnicamente non ne parliamo, incoerente sul disciplinare. Stop.

Ha ancora avuto bisogno del VAR per vedere un rigore solare di Ibañez su Lozano: la spinta è dietro la schiena (non spalla a spalla), c’è un mezzo step on foot (come in Juve-Inter di Irrati), con il piede sinistro di Lozano che si torce. Non contento, resta al VAR un’eternità, cos’altro doveva succedere? Eppure, un errore resta: manca il giallo".