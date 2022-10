CdS - È un calcio spaziale: Napoli figlio di un progetto rivoluzionario di ADL, Giuntoli e Spalletti

"Le facce che raccontano il Napoli rappresentano lo specchio d’una verità che va al di là della fantasia e oltre la più fertile immaginazione"

"Le facce che raccontano il Napoli rappresentano lo specchio d’una verità che va al di là della fantasia e oltre la più fertile immaginazione, e il 3-0 sui Rangers trascina ancora e di nuovo in una dimensione onirica, nella scintillante atmosfera d’una città perdutamente innamorata". Sul Corriere dello Sport si esalta il momento del Napoli e si evidenzia il grande lavoro della società.

"In quello stadio - il “Maradona” - che ha visto il più Grande di tutti i tempi, c’è lo stupore che si mescola alla gioia più sfrenata, c’è un’allegria contagiosa che può trasformarsi in euforia, c’è un calcio speciale - se i puristi non s’offendono si direbbe spaziale - ch’è figlio di un Progetto superbo e rivoluzionario e riconosce a De Laurentiis che l’ha sostenuta coraggiosamente, a Giuntoli e all’area tecnica che l’hanno costruito con competenza ed a Spalletti che genialmente l’ha plasmato, paternità e credibilità di respiro internazionale".