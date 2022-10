Cds esalta Kim: "Un altro Koulibaly, complimenti a Giuntoli! Clausola valida solo per 15 giorni"

Forse è nato un altro Koulibaly oppure siamo di fronte ad un muro differente. Gli elogi amplificano quello che di buono sta facendo Kim Min-jae

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che Giuntoli l’ha strappato alla concorrenza del Rennes (ma piaceva anche all’Inter) pagando i venti milioni della clausola al Fenerbahçe, per ora è stato blindato con un’altra clausola da 50 valida solo per l’estero ed esercitabile per i primi quindici giorni del mese di luglio 2023.