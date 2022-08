CdS - Fabian va al PSG! Lavoro sottotraccia e affare che resta solo da definire: cifre e dettagli

"Fabian è in partenza: la trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale"

Il Napoli sta per cedere Fabian Ruiz al PSG. A sostenerlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista spagnolo - che a più riprese ha rifiutato il rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2023 sarebbe pronto a partire, direzione Parigi, per 25 milioni di euro circa tra base fissa e bonus. Questo è quanto si legge sul quotidiano romano:

"Fabian è in partenza: la trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia il Napoli sia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l'Espanyol. Cose che succedono quando il mercato entra nel vivo, quando un affare è pronto per essere rifinito e confezionato: il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo".