Cds - Giuntoli tratta Gollini con l'Atalanta: si discute sulla formula per chiudere

Nuova operazione a costo zero per il Napoli. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Sirigu si sposterebbe a Firenze e invece Gollini traslocherebbe a Napoli con il benestare dell'Atalanta, titolare del suo cartellino. Il tutto, dicevamo, sulla falsariga della questione Zanoli-Bereszynski con la Samp. Il ds Giuntoli sta trattando la formula con l'Atalanta, proprietaria del cartellino: prestito secco o al massimo con diritto di riscatto.