CdS - I tifosi credono nello scudetto: l'appello per la sfida al Milan

© foto di Insidefoto/Image Sport

I tifosi del Napoli credono nello scudetto: Ad annunciarlo sono i gruppi organizzati della Curva B. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si racconta la grande attesa da parte dei tifosi in vista della sfida al Milan e delle iniziative del tifo organizzato per il delicatissimo match in programma domenica al Maradona.

Una sorta di appello nel nome della magica epopea di cui altri Napoli-Milan sono stati totem e simbolo, concluso con un inequivocabile invito: 'Napoli, vestiti d'azzurro e sii più bella che mai. Tutti con la sciarpa'. Come piace a Spalletti. Lo stadio, tra l'altro, sarà stracolmo nei limiti del consentito, al settantacingue per cento: 41.000 spettatori, compreso il settore riservato agli ospiti. Che attesa, che passione: la gente di Napoli crede nello scudetto esattamente come il Napoli"