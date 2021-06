CdS - Il Benfica apre a Nuno Tavares, ma senza Mario Rui: ADL però deve cederlo

Il Napoli insiste e insisterà per acquistare Nuno Tavares dal Benfica. L'ultima offerta per il 21enne terzino portoghese è di 12 milioni più il cartellino di Mario Rui. Ma il Benfica, scrive il Corriere dello Sport, non vuole l'ex Roma, e ha chiesto 15 milioni, solo cash. De Laurentiis aveva inserito nella trattativa anche Mario Rui perché vuole smaltire l'organico e abbattere il monte ingaggi. Le alternative a Nuno Tavares sono Emerson e Mandava.