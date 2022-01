Cds - Il Napoli guarda al futuro: per l'estate c'è l'idea Raspadori

Operazione futuro, titola quest'oggi nelle pagine interne il Corriere dello Sport parlando dell'interessamento del Napoli per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo in vista anche del possibile addio di Mertens dopo quello di Insigne: "E' uno dei volti nuovi del mercato dei grandi d'Italia, e con la Champions in tasca certi ragionamenti potrà farli anche il Napoli. Sì: piace, lui. È un'idea ambiziosa da coniugare con la concorrenza inevitabile e con le pretese dei dirigenti di un club sano e forte. Compagno di Lorenzino in Nazionale, 21 anni di talento, piroette e gol (6 nelle ultime 8 partite, 7 in totale): il suo nome è venuto fuori tra una chiacchierata e l’altra di mercato, ovviamente in ottica estiva. A Champions acquisita e Boga perso, ex primo obiettivo di Giuntoli".