CdS - Il Napoli vuole Zaccagni! Contatti col Verona, ma richiesta è eccessiva: i dettagli

Il Napoli vuole Mattia Zaccagni, esterno offensivo di proprietà del Verona in scadenza di contratto tra un anno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società azzurra ne sta parlando col club veneto, ma la prima richiesta ha spaventato De Laurentiis: 15 milioni di euro. Il Napoli non va oltre gli 8 milioni per averlo subito. Le due società continueranno a trattare per trovare un accordo che sia definitivo.