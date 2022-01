CdS - Il Toronto voleva anche Mertens, ma lui aspetta il Napoli: ipotesi Mls solo in un caso

Dries Mertens ha sempre chiarito che il suo desiderio è quello di restare a Napoli, potrebbe riuscirci con la Champions, chissà, e con ingaggio ridotto, intanto l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell'interesse della Mls nei suoi confronti: "Tempo fa, diciamo in autunno, l'Mls lanciò qualche segnale di fumo anche a lui attraverso intermediari incaricati: si ragionava di certe opportunità e certe prospettive, Toronto compresa, ma ad attirarlo sembravano più le chance di una vita negli States. Già, scelte di vita in questo caso: tant'è che alla fine ha dichiarato testualmente di preferire il Napoli ai dollari, di metterlo in cima alla sua lista, ma a questo punto di vedrà. Più avanti".