CdS - Insigne piange da giorni per l'ultima in casa: Maradona tutto esaurito per la festa d'addio

Contro il Genoa il numero 24 vivrà la sua ultima gara interna da calciatore del Napoli in un pomeriggio che si prospetta emozionante

© foto di www.imagephotoagency.it

E' il Lorenzo Insigne day oggi in casa Napoli, il giorno dell'ultima al Maradona del capitano azzurro. Contro il Genoa il numero 24 vivrà la sua ultima gara interna da calciatore del Napoli in un pomeriggio che si prospetta emozionante, con diverse sorprese da parte del club per salutare Lorenzo dopo 10 anni di "amore vero, schiaffi e carezze, gol, giocate e lacrime napoletane di gioia e dolore". Il quotidiano scrive che lo stadio sarà sold-out per l'ultima del capitano:

"Fino a domenica, e dunque fino alla partita con lo Spezia, il ruolo sarà ancora quello di capitano e la maglia azzurra, però lui piange già da giorni al pensiero che quella con il Genoa sarà l'ultima passerella al Maradona, al cospetto del popolo che lo ha visto bambino e che ora si prepara a salutare un uomo di 31 anni da compiere il 4 giugno.

[...] oggi c'è ancora una festa da vivere e una standing ovation da incorniciare tra i momenti più importanti della sua vita. Oggi lo stadio sarà tutto esaurito e sarà tutto per lui: l'omaggio del Napoli, gli applausi, i cori e la commozione dei cinquantamila".