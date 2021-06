CdS - Insigne, trattativa non semplice: nessun appuntamento e c'è pessimismo

Lorenzo Insigne potrebbe sul serio salutare Napoli. La trattativa per il rinnovo di contratto non sarà semplice e l'edizione odierna del Corriere dello Sport, aggiornando la trattativa, fa sapere che la distanza economica è ancora notevole e non sarà facile ridurla. Nell'aria, si legge, c'è pessimismo, e aleggia l'ombra dell'addio. Non c'è ancora una data per l'appuntamento, il tutto è rimandato alla fine degli Europei, ma Insigne, cresciuto nel settore giovanile azzurro, potrebbe davvero salutare ad un anno dalla scadenza. Senza rinnovo, non converrà a nessuno andare avanti fino al prossimo giugno.