CdS - L'ultima proposta per il rinnovo di Insigne: 5mln fino al 2026. Senza accordo tutto su Boga

Quale futuro per Lorenzo Insigne? In scadenza di contratto a giugno prossimo, il tema rinnovo resta sempre caldo in casa Napoli. Ma soltanto nei prossimi mesi diventerà bollente, con l'avvicinarsi del mese di gennaio, che porterà lo status di parametro zero per il capitano azzurro. Se non dovesse esser trovato un accordo il Napoli ha già un piano B pronto che corrisponde al nome di Jeremie Boga. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"L'accordo si può fare, però soltanto se Lorenzo, 30 anni compiuti il 4 giugno, accetterà le condizioni del club. Ovvero: rinnovo fino al 2026; ingaggio che con la parte variabile può sfiorare i 5 milioni e dunque pareggiare quello attuale; niente bonus alla firma e niente diritti d'immagine. [...] Il futuro, insomma, è ancora un mistero, ma nel frattempo il Napoli valuta il piano-B: B come Boga del Sassuolo.

[...] Appuntamento al prossimo incontro a data da destinarsi: in questo periodo, infatti, Pisacane è in America per questioni di lavoro. Questioni che per il momento non sembrano riguardare troppo da vicino Insigne: l'ipotesi Mls potrebbe prendere quota soltanto se non rinnoverà o se non troverà una soluzione gradita in Italia o in Europa. Gradito, invece, è il profilo di Boga, 25 anni il 3 gennaio e un ingaggio decisamente più leggero: il Napoli è vigile.".