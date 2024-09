Cds - Lobotka-Gilmour insieme al top, con McTominay centrocampo tra i più forti d'Italia

"Conte ha trovato il modulo giusto, un 4-2-3-1 che sfata il pregiudizio secondo il quale Lobotka e Gilmour sarebbero uno la copia dell’altro, non potrebbero giocare insieme. Invece hanno giocato benissimo, non si sono mai pestati i piedi, spesso uno più basso (Lobotka), l’altro più alto", scrive Mimmo Carratelli in un editoriale sul Corriere dello Sport promuovendo l'esperimento del doppio play ed in generale il nuovo modulo varato da Conte:

"Conte ha visto giusto e ha svoltato per il Napoli definitivo. Col 4-2-3-1 si avvererebbe anche il mio sogno di vedere in campo McTominay insieme a Lobotka e Gilmour per uno dei più forti centrocampo del campionato. È un Napoli troppo offensivo? È una squadra d’attacco, preferibile contro gli avversari medio-piccoli, se ce ne sono, ma da munire diversamente contro le big? Conte sa come fare. Si sta vedendo il frutto del gran lavoro settimanale, senza distrazioni europee. Dopo un anno di poco amore e molta anarchia, c’è ora un tecnico che sa come disporre la squadra e coinvolge gli azzurri nelle sue strategie. C’è una bussola in panchina, il Napoli non naviga più a vista".