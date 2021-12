CdS - Lozano, che spavento: corsa in ospedale e poi l'esito degli esami

Grande spavento per Hirving Lozano dopo lo scontro con Ndidi, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto spiegando che alla fine tutti hanno tirato un lungo sospiro di sollievo: "Lozano crolla a terra e viene immediatamente soccorso, lo staff sanitario lo immobilizza con un collare, il messicano esce tra gli applausi in barella prima di essere trasportato all’Ospedale Cardarelli per accertamenti. Tanto spavento ma i risultati degli esami strumentali sono stati rassicuranti rispetto ai timori iniziali: Poche ore sotto osservazione prima dell’immediato ritorno a casa".