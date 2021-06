CdS - Lozano può saltare tutta la preparazione: col Messico all'Olimpiade?

Hirving Lozano potrebbe saltare il ritiro estivo col Napoli per partecipare alle Olimpiadi col Messico. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'esterno messicano: “La Nazionale olimpica messicana, infatti, sta seriamente pensando di convocarlo come fuoriquota per i Giochi di Tokyo, in agenda dal 23 luglio all’8 agosto. E insieme con lui anche Hector Herrera.

In sintesi: se alla fine l’idea dovesse diventare un piano concreto, il Chucky salterebbe sia il ritiro di Dimaro – dal 15 al 25 luglio – sia la seconda fase di preparazione in Abruzzo. Un guaio vero, altro che storie: e ciò significa che Spalletti, tra Europeo e Olimpiade, dovrebbe cominciare ad assemblare il suo Napoli con vari handicap” si legge.