CdS - Lukaku cancellato da Hien e fischiato dal popolo azzurro: servono piani alternativi

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

L'Atalanta ha stravinto i duelli: una delle chiavi del ko del Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Rispetto a Verona è stata una partita diversa, piuttosto equilibrata per i numeri: possesso al 50% (50.2 Napoli), 13-12 tiri, 25-24 tocchi in area avversaria, 540-545 passaggi. Ma certi fattori hanno fatto la differenza: 3 tiri nello specchio per entrambe, 3-0 per l'Atalanta. Due gol di uno strepitoso Lookman, uno del solito Retegui. E ancora: il predominio della Dea nei duelli (57.3%), nei contrasti e nei dribbling è il simbolo dell'intensità, dell'efficacia e di codici recitati a memoria.

Di piani alternativi che agli azzurri ancora mancano, soprattutto quando giocare su Lukaku diventa complesso: Hien lo ha cancellato e il popolo lo ha fischiato. A fine partita, invece, i cinquantamila hanno applaudito il Napoli. Hanno cantato di avere ancora un sogno nel cuore, dimostrando però di comprendere quanto importante sia sostenere il gruppo: nel percorso di crescita e verso la partita di domenica a San Siro con l'Inter. Ultimo esame del tris maturità-verità.