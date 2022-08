CdS - Napoli vuole abbassare domanda per Raspadori: la volontà è chiudere l'affare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si cerca l'accelerata anche sul fronte Raspadori: la richiesta del Sassuolo è 35 milioni e De Laurentiis prova a limare. La volontà, però, è chiara: chiudere, magari con una formula di pagamento pluriennale. E anche presto".

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa per portare al Napoli l'attaccante classe 2000: "Serve uno sprint anche per Raspadori: il Sassuolo ha annunciato di aver fretta di concludere tutte le sue operazioni in tempi ragionevoli per poi concentrarsi sul campionato, e mentre si guarda intorno alla ricerca del potenziale sostituto di Jack, resta in attesa di trovare l'accordo economico con il Napoli. Che prova a ridurre la domanda: 35 milioni di euro. E di trovare la formula giusta per piazzare il colpo".