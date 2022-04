Cds - Napoli-Zaniolo: costa 50 mln, un elemento favorisce il piano di ADL

A favorire le intenzioni del Napoli c'è da segnalare la mancanza di una vera trattativa tra il giocatore e la Roma per rinnovare un contratto in scadenza nel 2024.

Nicolò ha un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2024, ma di rinnovo per il momento non s’è mai parlato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla in maniera approfondita di un interesse concreto del Napoli per l'esterno d'attacco che sembra essere in uscita dalla Roma. Per il quotidiano Zaniolo rappresenta l'erede perfetto di Lorenzo Insigne, ma c'è da fare i conti con una valutazione molto alta.

Il Napoli vuole Nicolò Zaniolo E soprattutto fa sul serio: non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juve, ma a quanto pare è il pretendente con le intenzioni più concrete. A dispetto della valutazione: 50 milioni di euro o giù di lì. Del resto, la naturale conseguenza del tempo che passa e rinnova sarebbe proprio questa: per un talento che va (Insigne), ce n’è uno che viene (Nicolò).

A favorire le intenzioni del Napoli c'è da segnalare la mancanza di una vera trattativa tra il giocatore e la Roma per rinnovare un contratto in scadenza nel 2024.