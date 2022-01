CdS - "Non è colpa mia, ti amerò per sempre": retroscena sull'esultanza di Insigne

"Insigne ha voluto cominciare a dire qualcosa di neanche troppo criptico sulla questione del mancato rinnovo e dunque sulla scelta di stravolgere la sua vita da uomo e di calciatore a 7.265 chilometri di distanza e 9 ore di volo". L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'esultanza del capitano del Napoli dopo il gol alla Salernitana, interpretando così il labiale del numero 24.

"Lontano, davvero un bel po; ma come ha insegnato la recente storia tra il capitano e il club: si può essere anche più distanti nella stessa città. "Non è colpa mia, ti amerò per sempre”. La prima parte del discorso non si coglie chiaramente perchè lui è di spalle, ma la versione chiarita dall'entourage è questa. Lorenzo non si ritiene responsabile della separazione. Tempo fa Higuain segnò l'1-0 per la Juve e poi indicò De Laurentiis in tribuna urlando: "Es tu colpa". Le situazioni e i personaggi sono del tutto differenti, per carità, ma l'episodio non passa inosservato"