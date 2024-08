Cds - Osimhen-Al Ahli saltato per 5mln, ma ADL ha chiesto i 70mln che offriva il Chelsea

Ciò a cui ieri ha assistito il mondo del calciomercato mondiale, forse si vede soltanto alle aste di fantamercato, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ripercorrendo l'ultimo giorno di mercato per Victor Osimhen tra l’Al-Ahli ed il Chelsea con l'approdo in Arabia saltato - si legge - per una differenza di 5 milioni tra domanda (70) e offerta (65), dicono e giurano che sia così.

Il quotidiano sottolinea che un affare di tale portata, con uno stipendio al giocatore compreso tra i 30 e i 40 milioni per 4 anni, più una clausola rescissoria da una cinquantina di milioni per tornare in Europa, salta per 5 milioni. Incredibile ma vero. Col Chelsea invece non c'erano problemi ad arrivare ai 70mln di euro (10mln di prestito oneroso e 60 di riscatto), ma è stato Osimhen a non trovare la quadra sull'ingaggio. Troppo basso il tetto inglese per i suoi standard da 11 milioni a stagione fino al 2026, il salario garantito dal Napoli. Ora qualcosa dovranno inventarsi.