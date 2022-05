CdS - Osimhen come Cavani? Con sua cessione spazio a tre grandi colpi: i nomi

Osimhen come Cavani, ma non per motivi tecnici: è questo il paragone avanzato dal Corriere dello Sport oggi in edicola

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Osimhen come Cavani, ma non per motivi tecnici: è questo il paragone avanzato dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Come nel 2013, il bomber nigeriano potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato come accadde nove anni fa con l'arrivo di calciatori come Callejon, Albiol, Mertens e Higuain. Il quotidiano scrive: "Il centravanti nigeriano pagato quarantanove milioni due anni fa potrebbe essere rivenduto a 110. Il Napoli prepara un nuovo progetto tecnico e studia tre colpi con il tesoretto: Scamacca, Berardi e Barak".