CdS - Osimhen confuso e poco felice: ha dubbi sul futuro, ma il prezzo complica l'addio

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere ancora tinto d'azzurro, anche se lui, il diretto interessato, sta cominciando a nutrire qualche dubbio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere ancora tinto d'azzurro, anche se lui, il diretto interessato, sta cominciando a nutrire qualche dubbio. Non sul Napoli, sia chiaro, ma in generale sull'etichetta di cedibile di fronte ad un'offerta da oltre 100 milioni di euro. Non è tanto felice, almeno stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Il Napoli non lo ritiene incedibile, lo valuta 110 milioni di euro e non ascolta proposte inferiori ai 100 milioni, ma finora, eccezion fatta per un operativo Newcastle, i suoi illustri estimatori si sono fermati alla raccolta di info. Chi gelato dalla valutazione, chi riflessivo. Anche Osi riflette un po’ confuso e non esattamente felice: sa di essere cedibile ma anche difficilmente cedibile con l’etichetta di Mister 100 milioni; ha parlato in Nazionale dei dubbi relativi al suo futuro e non ha menzionato il Napoli (mica è sfuggito)".