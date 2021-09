Cds - Osimhen e la sua Napoli da Posillipo: nella scia di Cavani ed Higuain

Focus su Victor Osimhen sul Corriere dello Sport che racconta anche la sua Napoli, quella che ama godersi dal panorama di Posillipo, dove ha preso casa, quella di Via Chiaia dove se ne va tranquillamente a passeggiare: "quella che va ancora scoperta e di lui sa poco, è rimasta «scossa» nel cuore di una sera struggente, perché non capita spesso di trasformare uno 0-2 in un 2-2, da quel ragazzo senza limiti che ha deciso di sfidare le stelle, sistemando nella scia dei Giordano e dei Careca, dei Cavani e degli Higuain, ma anche di Mertens, il re sistemato (gerarchicamente) nella penombra: forse per rubargli i segreti e le coordinate del percorso che conduce dritto al trono di re dei bomber. La meglio gioventù vuole riscrivere la Storia".