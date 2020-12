CdS - Osimhen non ci sta e tenta il recupero entro Natale: la situazione

Lo scorso 13 novembre Victor Osimhen ha rimediato una lussazione alla spalla nel match tra la sua Nigeria e la Sierra Leone. Da quel momento l'ex Lille non ha mai più messo piede in campo, saltando ben 6 partite fin qui, 7 contando anche quella di oggi contro la Sampdoria. Si pensava ad un infortunio di poco conto, invece la situazione s'è complicata e non pare risolversi in tempi brevi.

TENTA IL RECUPERO - Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il centravanti nigeriano ha vissuto una serie di complicazioni che hanno prolungato i tempi di recupero. La spalla destra è ancora infiammata, ma il quotidiano spiega che Osimhen proverà a rientrare prima di Natale, anche se per ora nessuno si sbilancia: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. La certezza, ad oggi, è che salterà anche l'Inter.