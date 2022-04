CdS - Osimhen, scudetto e addio? Assalto Premier e ADL fissa prezzo altissimo

Victor Osimhen sogna lo scudetto col Napoli ma in estate potrebbe partire perché sono tante le società a lui interessate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sogna lo scudetto col Napoli ma in estate potrebbe partire perché sono tante le società a lui interessate. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: "Alcuni club inglesi stanno lavorando sottotraccia: tentazione forte per l’Arsenal ma anche il Manchester Utd è pronto a sferrare il colpo. Nello scorso gennaio il Newcastle aveva offerto cento milioni: ora non bastano più". De Laurentiis, infatti, per cedere il suo gioiello, chiede almeno 120 milioni, e nelle prossime partite, a suo di gol, il valore di Osimhen potrebbe salire ulteriormente. Sognando lo scudetto.