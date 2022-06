CdS - Parole ADL sul 'vile denaro': così ha reagito Koulibaly

Il club azzurro, impegnato ormai da un po' nella riduzione del monte-ingaggi, ha proposto a tutti i suoi calciatori in scadenza stipendi ritoccati verso il basso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l'unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli", così aveva parlato lunedì Aurelio De Laurentiis delle situazioni di Merten e Koulibaly, con il difensore che come scrive iil Corriere dello Sport ha così reagito alle parole del patron.

Il club azzurro, impegnato ormai da un po' nella riduzione del monte-ingaggi, ha proposto a tutti i suoi calciatori in scadenza stipendi ritoccati verso il basso: "Da Insigne a Ospina, passando per Mertens e Kalidou. Che dopo il discorso dentro-o-fuori pronunciato lunedì da De Laurentiis ha risposto strizzando l'occhio: un modo per dire tutto e anche niente, ma anche un modo per spiegare di essere sereno e tranquillo in attesa degli eventi".