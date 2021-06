Cds - Priorità Emerson Palmieri e buoni rapporti col Chelsea, ma Giuntoli ha già 3 alternative

Il primo obiettivo per la corsia mancina è Emerson Palmieri, che ha proprio in Luciano Spalletti il suo mentore e vorrebbe ricominciare con un ruolo di primo piano dopo un anno ai margini. Il Corriere dello Sport sottolinea che i rapporti tra Napoli e il Chelsea sono buoni, retaggio dell’affare Jorginho che è costata l’amicizia con il City ma ha lasciato in eredità una cordialità assoluta con Abramovich e Marina Granovskaia, come testimonia il prestito dell’anno scorso di Bakayoko a fine mercato. Per questo il Napoli ci riproverà dopo gli Europei.



PIANO B - Giuntoli guarda a Reinildo Mandava del Lille, ma anche in Olanda perché nel Groningen c’è Gabriel Gudmundsson (22 anni appena), che ha età e slanci per assecondare il calcio di Spalletti. Poi a Kiev c’è Mykolenko (22) della Dinamo. Tutti però alle spalle di Emerson Palmieri