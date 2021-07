CdS - Può essere l'estate giusta per l'addio di Koulibaly: previsto blitz di Ramadani

Incontro decisivo in vista per il futuro di Kalidou Koulibaly: "“Nell’agenda, che chiaramente va infittendosi, verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani, il manager di un calciatore che appena tre anni fa aveva una quotazione di mercato da 108 milioni di sterline e che adesso, inevitabilmente, vede il proprio valore abbattuto".

Scrive così il Corriere dello Sport sul centrale senegalese: "Ramadani e Adl avranno modo di chiacchierare, per tentare di arrivare a una soluzione, la più praticabile. Per congedarsi, probabilmente, questa è l’estate giusta, perché l’età (con il rendimento) ne testimonia la maturazione totale e la carta di identità, chiaramente non consente di tergiversare ancora”.