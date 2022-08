CdS - Ripresi contatti col Psg per Navas: la novità è l'ipotesi prestito biennale, le ultime

Il ds Giuntoli ha riaperto la pista con il Psg - e forse non l'ha mai chiusa - per parlare di Keylor Navas, che è una validissima alternativa a Kepa

© foto di Federico Titone

