CdS - Sconfitta è un graffietto che non toglie allegria: è una squadra d'acciaio

"Almeno così non fa male: la prima sconfitta dentro una stagione (sinora) fantastica è un graffietto sulla carne che non porta via neanche un pizzico d’allegria". Così Il Corriere dello Sport in edicola analizza la sconfitta del Napoli ad Anfield maturata negli ultimi minuti di gara.

"Perché quando ad Anfield è finita, e Liverpool-Napoli se n’è andata in archivio, quel 2-0 sta tutto racchiuso negli ultimi 12' ma, soprattutto, raccolto dentro un centimetro. Primo nel girone, per la seconda volta nella storia, e sarà un bel vedere - almeno così dovrebbe essere - quando le palline gireranno nell’urna; e comunque, una squadra d’acciaio, che resiste, che s’adatta, che mostra non solo la propria fisicità ma pure la sua intelligenza e che s’arrende semplicemente dinnanzi al Var, che stavolta nella sua trasparenza fa giustizia".