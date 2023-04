Cds - Se parte Osimhen in pole c'è Abraham! La lista di Giuntoli per sostituirlo

E' Abraham il dopo-Osi, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato

E' Abraham il dopo-Osi, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di un'offerta da almeno 120mln di euro per Osimhen. C'è una lista di gradimento in attesa degli eventi: Tammy Abraham (25) ha un posto privilegiato perché nei taccuini di Giuntoli l’inglese ci è sempre stato - si legge - ma nei radar c'è anche Rasmus Hojlund (20 appena) che ha subito dimostrato di avere qualità e ora sui monitor ci è finito anche Victor Boniface (23) dell’Union Saint-Gilloise, una valanga di reti (20) con il club belga.

Subito dopo questi talenti rimane comunque quello di Beto (25) dell'Udinese.