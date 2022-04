CdS - Segnali di rinnovo per Mertens: il belga accetterebbe anche un milione

Dries Mertens potrebbe restare a Napoli per un'altra stagione, del suo futuro, nel dettaglio, parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Dries Mertens potrebbe restare a Napoli per un'altra stagione, del suo futuro, nel dettaglio, parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dopo mesi di dubbi e domande senza risposte, nell'aria comincia a vibrare la sensazione dell'apertura del club a intavolare il discorso di un prolungamento annuale, perché comunque il 6 maggio brinderà da trentacinquenne in grande forma, e su basi economiche nettamente inferiori ai 4,5 milioni d'ingaggio guadagnati negli ultimi due anni. Il giocatore, dal canto suo, non sembra assolutamente farne una questione economica: se gli proporranno anche 1,2 milioni di euro o giù di lì non avrebbe difficoltà ad accettare perché è a Napoli che vuole giocare".