CdS - Sfuma Bremer, blitz Inter per Kim: basta pagare clausola e affare si può chiudere

Con Bremer che si sta avvicinando alla Juventus, l'Inter prova a soffiare un obiettivo di mercato al Napoli

Con Bremer che si sta avvicinando alla Juventus, l'Inter prova a soffiare un obiettivo di mercato al Napoli. Tra i profili sondati, infatti, in pole c'è il sud coreano Kim Min-jae, che gli azzurri stanno trattando con insistenza per soffiarlo a un'altra pretendente, il Rennes, ma occhio pure ad Manuel Obafemi Akanji, e a Nikola Milenkovic. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che quella per il sudcoreano è la strada più facile: per averlo basterebbe pagare la clausola rescissoria da 20 milioni e ottenere il sì del ragazzo.