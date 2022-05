CdS - Spalletti non sa farsene una ragione e non riesce a capire: la sua reazione allo striscione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la primissima reazione di Spalletti dopo aver appreso dello striscione esposto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la primissima reazione di Spalletti dopo aver appreso dello striscione esposto all'esterno del Maradona qualche giorno fa con riferimento alla Panda che gli è stata rubata a ottobre. Il quotidiano scrive: "Luciano Spalletti non riesce proprio a farsene una ragione: non se lo spiega, non comprende davvero il motivo di quello striscione apparso mercoledì all'esterno del Maradona, nel bel mezzo della finale di Coppa Italia, e come lui tante, tantissime persone: giocatori, dirigenti, tifosi indipendenti e tifosi organizzati".