CdS - Spunta Soler se parte Fabian! Tentativo per lo spagnolo che è in scadenza: le ultime

Carlos Soler, 25 anni, centrocampista del Valencia, è un nuovo obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere il profilo giusto qualora partisse Fabian Ruiz. Senza rinnovo, Soler potrebbe partire e il Napoli è in agguato. "Carlos Soler è uomo di palleggio, caratteriale e con personalità, una stellina del Valencia che a 25 anni ha trovato la sua consacrazione e anche la sistemazione proprio davanti alla difesa" scrive il quotidiano presentando il calciatore.