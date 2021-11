CdS su Lozano: "Poteva calibrare meglio i pensieri rimandando la voglia di addio"

Continuano a far discutere le parole di Hirving Lozano che auspica un trasferimento in un'altra squadra più blasonata del Napoli in futuro.

Ne parla, ad esempio, l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive: "Forse alla vigilia della delicatissima trasferta di Milano con l'Inter, e soprattutto di un ciclo fondamentale in ottica scudetto che fino al 19 dicembre vedrà il Napoli alle prese con i nerazzurri, la Lazio, l'Atalanta e il Milan, Lozano avrebbe potuto calibrare meglio i pensieri e magari rimandare la sua voglia di addio a data da destinarsi. Sia chiaro: non è un delitto e neanche un caso, piuttosto semplice ambizione, ma in questa fase gli equilibri complessivi sembrano prioritari".