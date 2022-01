Cds - Subito dentro Zielu e Mario Rui: a Bologna sarà un Napoli quasi vero

Sono cinque, complessivamente, gli uomini usciti fuori dal virus che Spalletti potrà rispolverare in campionato: Meret, Malcuit e Lozano, già in campo con la Fiorentina in Coppa Italia, e poi Mario Rui e Zielinski, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che a conti fatti, lasciando da parte i tre signori d'Africa di nome Koulibaly, Ounas e Anguissa, "l'infermeria è felicemente semivuota: David il colombiano, dicevamo, e poi Insigne. E d ’ accordo, la condizione di tanti reduci dalla positività non potrà essere deluxe , proprio come quella di Osi, ma quantomeno il Napoli riprende forma. Quello vero.

E' di ieri la notizia del ritorno di Zielinski. L'idea è di rilanciarlo dal primo minuto, ma bisogna attendere gli allenamenti per capire "quali sono le sue reali condizioni atletiche e quanti minuti di buon ritmo, di calcio alla Piotr per intenderci, potrà garantire. Stesso discorso per Mario Rui, fuori con Juve, Samp e Fiorentina: Ghoulam ne ha giocate tre consecutive come non gli capitava dal 2018 e a Bologna, a meno che le prossime sedute non racconteranno di grandi affanni, sarà Mario a riprendere il controllo della fascia sinistra della linea a quattro".