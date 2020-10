Cds - Terzo tampone in mattinata: i negativi saliranno alle 20 sull'aereo per Torino

Il Napoli deve fare i conti con l'effetto dell'incrocio col Genoa, salito a quota 19 contagiati tra giocatori e staff. Dopo la positività di Zielinski e del collaboratore Costi non resta che attendere gli eventi e - riferisce il Corriere dello Sport - al terzo tampone a cui verranno sottoposti questa mattina gli azzurri e lo staff. Alle 20 è prevista la partenza per Torino, solo dopo l'esito dei risultati, cruciali anche vedendo lo sviluppo della situazione in casa Genoa con l'aumento progressivo dei contagi.