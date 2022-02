CdS - Tuanzebe escluso dalla lista Uefa! Fuori l'unico nuovo, c'è Ghoulam

Axel Tuanzebe non è stato inserito nella lista che il Napoli ha presentato ieri all'Uefa in vista della doppia sfida di Europa League con il Barcellona, valida per i sedicesimi, in programma tra il 17 (al Camp Nou) e il 24 febbraio (al Maradona): Ounas è stato confermato e al posto di Manolas, ceduto all'Olympiacos a gennaio, è stato inserito Ghoulam, a sua volta escluso dall'elenco della fase a gruppi. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.