Cds - Tutti i nomi per rifare la spina dorsale: c'è anche un big del Bayern

Nove partite per tentare il tutto per tutto e poi il salto nella prossima era. ADL è intenzionato a rivedere la spina dorsale del suo Napoli, scrive il Corriere dello Sport: un difensore che richiami il peso specifico di un Kim mai sostituito; un centrocampista capace di fioretto, sciabola e spada così come sapeva Zielinski, un centravanti da tenere pronto per l’uso nel caso in cui Osimhen, così come ha preannunciato De Laurentiis, dovesse traslocare in Europa.

Per la difesa già a gennaio erano venuti fuori delle piste: Alessandro Buongiorno del Torino, che nell’ultima passerella al Maradona ha vinto (bene) il duello con Osi, Da capirne la valutazione, i centrali italiani sono cari: 30-35 milioni almeno. De Laurentiis ne ha già offerti 40 a gennaio allo Shakhtar per la stellina ucraina Georgyi Sudakov, 21 anni: rifiutati, da quelle parti sognano incassi record. E - si legge - monitora Leon Goretzka, 29enne del Bayern che intriga pure la Juve. Per l'attacco Jonathan David del Lilla, nome già di un’estate fa quando Victor era tra i sospesi. Poi, è arrivato anche Santiago Gimenez, 22 anni del Feyenoord ed il sogno Joshua Zirkzee, il tulipano del Bologna che ha incantato mezza Europa, scrive il Corriere dello Sport.