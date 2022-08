CdS - Ultimatum Sassuolo per Raspadori: un mln rischia di far saltare l'affare

Avranno due giorni a disposizione per riuscirci, il Napoli sarà chiamato ad alzare la propria offerta oppure sarà il Sassuolo a dover rivedere le richieste

L'epilogo, in un senso o nell’altro, è vicino: per Raspadori al Napoli non si aspetterà la fine del mercato. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sulla trattativa: "Stiamo per entrare nella fase decisiva, dentro o fuori, altre 48 ore per definire il suo futuro. La distanza è minima, balla un milione, eppure le due società non hanno ancora raggiunto un’intesa.

Avranno altri due giorni a disposizione per riuscirci, il Napoli sarà chiamato ad alzare la propria offerta oppure sarà il Sassuolo a dover rivedere le proprie richieste anche se l’amministratore delegato, Carnevali, prima della gara con la Juventus, ha spiegato che le condizioni esposte al Napoli sono note e basta “solo” accontentarle per stringersi la mano