Corsera - Conte vuole Chiesa, il Napoli sogna di chiudere: la cifra chiesta dalla Juve

Federico Chiesa può lasciare la Juventus, il cui contratto — stipendio da 5 milioni — scadrà nel 2025. Il vertice con Ramadani servirà per comprendere se sarà possibile arrivare a un’intesa per il rinnovo del contratto (fino al 2026 alle stesse cifre attuali, come vorrebbe la Juve?) o se sarà più saggio separarsi.

Come scrive il Corriere della Sera, Ramadani è atteso infatti anche a Trigoria per incontrare Ghisolfi, determinato ad accontentare De Rossi che stravede per il bianconero. Certo prima di accaparrarsi l’attaccante i capitolini dovrebbero far cassa cedendo una delle tante pedine in esubero così da investire i 25 milioni necessari. Poi l’agente di Chiesa ascolterà la proposta di Giovanni Manna: l’esterno è certamente uno dei profili suggeriti da Antonio Conte.