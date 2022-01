CorSera - Il Napoli schiererà i tre azzurri messi in quarantena dall'Asl: il motivo

Nonostante ci sia il tampone di un calciatore ancora dubbio, il Napoli stasera giocherà contro la Juventus all'Allianz Stadium. Lo dice il nuovo protocollo, d'altronde, quello appena varato dalla Lega Serie A, ad hoc per questa giornata di campionato a dir poco caotica. E lo farà schierando i tre calciatori bloccati dall'ASL di Torino poiché contatti stretti di un soggetto positivo al Covid-19. A confermarlo è l'edizione online del Corriere della Sera:

"In squadra tra i partenopei ci saranno anche i tre calciatori, Zielinski, Rrhamani e Lobotka, che mercoledì sera erano stati messi in quarantena da una delle Asl di Napoli, perché sprovvisti della terza dose del vaccino. Per il club di De Laurentiis, infatti, il regolamento deciso il 30 dicembre e che prevede il super green pass anche negli spogliatoi va in vigore dal 10 di gennaio. Dunque, al di là della conferma o meno della positività dell’ultimo calciatore e su cui comunque si potrebbero pronunciare le autorità sanitarie, la squadra guidata da Dominichini (Spalletti è infatti positivo) è pronta a scendere regolarmente in campo".