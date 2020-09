CorSera - Milik furioso col Napoli: vuole andar via a giugno e farla pagare ad ADL

La situazione legata ad Arek Milik, non è poi così semplice da risolvere. C'è tensione tra il giocatore polacco ed il Napoli, con le parti che al momento non sembrano riuscire a trovare un'intesa per il trasferimento dell'attaccante: da una parte la voglia di Juve di Arek che sta ancora aspettando un avvicinamento dei bianconeri (hanno scelto Dzeko), dall'altra la Roma che aspetta il sì del polacco proprio per lasciar partire il bosniaco direzione Torino. Al momento, però, il blocco delle trattative sarebbe legato anche ad una stagnante acredine tra Milik ed il Napoli.

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera racconta proprio di questo momento mentalmente particolare dell'ex attaccante dell'Ajax: "Milik è furioso con il Napoli per com’è stato trattato nell’ultimo periodo. Escluso dai convocati per l’amichevole con il Pescara, spinto pubblicamente alla porta da Gattuso, anche ieri si è allenato da solo. Vorrebbe farla pagare a De Laurentiis, andandosene gratis a giugno".