Gazzetta - ADL indagato per l’affare Osimhen: cosa rischia il Napoli

Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli con l’accusa di reato di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen e di altri tre giocatori. Le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Castel Volturno (Caserta) e Roma del Napoli sono durate l’intera mattinata. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport spiega che l’accusa di falso in bilancio per la questione delle plusvalenze, dal punto di vista della giustizia sportiva, si è già risolto con un nulla di fatto sia in primo grado sia in appello.

“Ora si tratta di vedere se il materiale investigativo raccolto dalla procura di Napoli potrà portare a una riapertura del caso anche in sede sportiva. Nell’ambito del codice di giustizia della Figc gli articoli di riferimento potrebbero essere il 4, la “mancata lealtà”, e il 31, sulle “violazioni gestionali”. Che ha però una gravità differente a seconda del comma 1 o del comma 2 (quello in cui le violazioni avrebbero permesso l’iscrizione ai campionati che altrimenti non sarebbe stata possibile).

Cosa rischierebbe? Nel caso della mancata lealtà si parlerebbe di un’inibizione significativa, invece per le violazioni gestionali dipende dal comma: un mese di inibizione se è quello che non avrebbe influito sull’iscrizione, altrimenti una pena più significativa”.