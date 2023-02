Gazzetta - ADL presidente maggiorenne: ora gongola e sogna Scudetto e Champions

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto la maggiore età nel calcio

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto la maggiore età nel calcio - come ricorda La Gazzetta dello Sport, prese il Napoli dal tribunale fallimentare, in serie C, nell’estate del 2004 - e ora gongola con il suo gioiello in vetta al campionato e pronto a competere anche in Champions, il suo grande pallino. E attraverso il quotidiano tedesco Bild ha lanciato in una intervista il suo guanto: non cederà i suoi gioielli perché ha i conti in ordine e con questa squadra vuole provare, perché no?, a vincerla questa coppa dalle grandi orecchie.