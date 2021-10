Gazzetta - ADL sorride: valore rosa è già aumentato di 100mln grazie a Spalletti

Aurelio De Laurentiis s’è fatto un po’ di conti, rispetto alla scorsa estate, il suo parco giocatori vale almeno 100 milioni di euro in più dopo il primo posto grazie a Spalletti. La stima d’inizio stagione si aggirava intorno ai 380 milioni, quella attuale è vicina ai 490. Insomma, il primo posto è un vero e proprio affare e in proiezione futura, il dato può soltanto crescere se il Napoli continuerà a sommare punti pesanti alla sua classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.